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В Сумах слышали взрыв, в области работает ПВО

Евгений КизиловПонедельник, 24 июля 2023, 15:06
В Сумах слышали взрыв, в области работает ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

В Сумской области объявлена воздушная тревога. В областном центре был слышен взрыв, известно, что по региону работает противовоздушная оборона.

Источник: Сумская ОВА и "Суспільне" в Telegram

Дословно ОВА: "Внимание! Сумщина. Работает ПВО! Существует ракетная опасность. Оставайтесь в укрытиях".

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Дословно "Суспільне": "В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного. В области объявлена воздушная тревога".

Детали: Других подробностей пока не сообщают.

Темы: СумыСумская областьобстрелвойна
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