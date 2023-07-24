Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції

Кримськотатарському політв’язню Еміру-Усеїну Куку після проведеної операції на кишківнику росіяни не надали жодних медичних рекомендацій.

Джерело: Центр прав людини ZMINA з посиланням на дружину правозахисника Мер’єм Куку

Пряма мова: "Його дуже рано повернули до колонії з лікарні. Після операції він мав перебувати під наглядом лікарів щонайменше 10–14 днів. У колонії йому зробили кілька ін’єкцій аскорбінової кислоти й зняли шви".

Деталі: Діагноз кримського правозахисника вимагає дотримання дієти, але для цього в російській колонії нічого не передбачається. Жодної інформації про саму операцію чоловіку не надали, як і медичних рекомендацій.

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Фактично його лишили в колонії сам на сам з післяопераційними проблемами, розповіла дружина. Тож він був вимушений просити родину шукати в інтернеті інформацію щодо його хвороби та рекомендації.

Що передувало: 21 червня Еміра-Усеїна Куку вивезли з російської колонії в Салаваті до лікарні з нападом болю в нирках. У процесі діагностики з’ясувалося, що порушено важливі функції кишківника.

23 червня кримськотатарському правозахиснику провели невідкладну хірургічну операцію. Згодом, за словами дружини, його виписали з міської лікарні в Салаваті та перевели до лікарні в Уфі в задовільному стані.

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Довідково: Емір-Усеїн Куку – кримськотатарський правозахисник та активіст. Він, як і інші кримчани: Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров, є фігурантом так званої ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір". Перших чотирьох обвинувачених у цій справі арештували 11 лютого 2016 року. Серед них – і член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вироки шістьом фігурантам справи. Мусліма Алієва засудили до 19 років ув’язнення в колонії суворого режиму, Інвер Бекіров дістав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – сім і Рефат Алімов – вісім років.

25 червня 2020 року Військовий апеляційний суд міста Власиха Московської області (Росія) лишив вирок чинним.