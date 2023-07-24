Россияне оставили политзаключенного Куку в колонии один на один с проблемами после операции

Крымскотатарскому политзаключенному Эмиру-Усеину Куку после проведенной операции на кишечнике россияне не предоставили никаких медицинских рекомендаций.

Источник: Центр прав человека ZMINA со ссылкой на супругу правозащитника Мерьем Куку

Прямая речь: "Его очень рано вернули в колонию из больницы. После операции он должен находиться под наблюдением врачей не менее 10-14 дней. В колонии ему сделали несколько инъекций аскорбиновой кислоты и сняли швы".

Детали: Диагноз крымского правозащитника требует соблюдения диеты, но для этого в российской колонии ничего не предвидится. Никакой информации о самой операции мужчине не предоставили, как и медицинских рекомендаций.

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Фактически его оставили в колонии один на один с послеоперационными проблемами, рассказала супруга. Он был вынужден просить семью искать в интернете информацию о его болезни и рекомендации.

Что предшествовало: 21 июня Эмира-Усеина Куку вывезли из российской колонии в Салавати в больницу с приступом боли в почках. В процессе диагностики выяснилось, что нарушены важные функции кишечника.

23 июня крымскотатарскому правозащитнику была проведена неотложная хирургическая операция. Впоследствии, по словам жены, его выписали из городской больницы в Салавате и перевели в больницу в Уфе в удовлетворительном состоянии.

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Эмир-Усеин Куку – крымскотатарский правозащитник и активист. Он, как и другие крымчане: Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров, являются фигурантом так называемого ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир". Первых четырех обвиняемых по этому делу арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – и член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговоры шести фигурантам дела. Муслима Алиева приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – семь и Рефат Алимов – восемь лет.

25 июня 2020 года Военный апелляционный суд города Власиха Московской области (Россия) вынес приговор в действие.