Розтоптали й спалили Коран: у Данії провели протест перед посольством Іраку

У столиці Данії, Копенгагені, два представники групи "Данські патріоти" у якості протесту підпалили перед посольством Іраку копію Корану, священної книги ісламу,.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Двоє протестувальників належать до групи, яка називає себе "Данські патріоти", що провела аналогічну демонстрацію минулого тижня і вела пряму трансляцію подій у Facebook. Уряд Данії тоді засудив підпал.

У понеділок 24 липня організатор демонстрації в Копенгагені розтоптав копію Корану і підпалив книгу на підставці з фольги поруч з іракським прапором, що лежав на землі.

Реклама:

Той, хто топтав прапор і палив Коран, сказав, що такі акції триватимуть і далі.

В Ірані та Іраку вирували протести після того, як Данія та Швеція дозволили спалити Коран згідно з правилами захисту свободи слова.

ВІДЕО ДНЯ

У четвер 20 липня у центрі Багдада (столиця Іраку) сотні людей штурмували посольство Швеції і підпалили його на знак протесту проти чергової акції зі спаленням Корану. Після цього персонал посольства Швеції в Іраку тимчасово евакуювали до Стокгольма.

У суботу в Багдаді кілька тисяч іракців вийшли на демонстрацію через підпали Корану в Швеції і Данії. Акцію організували керівні іракські партії і збройні угруповання, багато з яких близькі до Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у суботу, що люди, які оскверняють Коран, повинні понести "найсуворіше покарання".

До МЗС Ірану після п’ятничної акції зі спаленням Корану викликали посла Данії.

Цьому передувало: 28 червня шведська поліція дала дозвіл 37-річному чоловікові спалити копію Корану біля мечеті в Стокгольмі в день початку мусульманського свята Курбан-байрам. В акції мали взяти участь дві людини. Заявник наполягав, що спалення не пов'язане із заявкою Швеції на вступ до НАТО і не повинно розглядатися як акт ненависті проти мусульман, а метою є критика Корану і законів шаріату.

Раніше заявки організатора на спалення Корану відхиляли, але шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану.

Після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні, мусульманська спільнота протестувала й закликала до бойкоту шведських товарів.

У травні в Швеції заочно арештували крайнього правого активіста Расмуса Палудана, який став відомим через акції зі спалювання Корану в країнах Північної Європи на знак протесту проти небажання Туреччини схвалювати вступ Швеції в НАТО.