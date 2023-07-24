Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Растоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака

"Европейская правда", Елена РощинаПонедельник, 24 июля 2023, 16:15
Растоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака
В Копенгагене жгли Коран, скриншот

В столице Дании, Копенгагене, два представителя группы "Данские патриоты" в качестве протеста подожгли перед посольством Ирака копию Корана, священной книги ислама.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters"

Детали: Двое протестующих принадлежат к группе, которая называет себя "Данские патриоты", которая провела аналогичную демонстрацию на прошлой неделе и вела прямую трансляцию событий в Facebook. Правительство Дании тогда осудило поджог.

Реклама:

В понедельник 24 июля организатор демонстрации в Копенгагене растоптал копию Корана и поджег книгу на подставке из фольги рядом с лежавшим на земле иракским флагом.

Тот, кто топтал флаг и жег Коран, сказал, что такие акции будут продолжаться и дальше.

ВИДЕО ДНЯ
 

В Иране и Ираке бушевали протесты после того, как Дания и Швеция разрешили сжечь Коран в соответствии с правилами защиты свободы слова.

В четверг 20 июля в центре Багдада (столица Ирака) сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана. После этого персонал посольства Швеции в Ираке временно эвакуирован в Стокгольм.

В субботу в Багдаде несколько тысяч иракцев вышли на демонстрацию из-за поджогов Корана в Швеции и Дании. Акцию организовали руководящие иракские партии и вооруженные группировки, многие из которых близки к Ирану.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в субботу, что люди, оскверняющие Коран, должны понести "строжайшее наказание".

В МИД Ирана после пятничной акции с сожжением Корана вызвали посла Дании.

Этому предшествовало: 28 июня шведская полиция дала разрешение 37-летнему мужчине сжечь копию Корана у мечети в Стокгольме в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам. В акции должны были принять участие два человека. Заявитель настаивал, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО и не должно рассматриваться как акт ненависти против мусульман, а целью является критика Корана и законов шариата.

Ранее заявки организатора на сожжение Корана отклонялись, но шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана.

После того, как мусульманскую священную книгу сожгли у посольства Турции в январе, мусульманское сообщество протестовало и призывало к бойкоту шведских товаров.

В мае в Швеции заочно арестовали крайнего правого активиста Расмуса Палудана, который стал известен из-за акций сожжения Корана в странах Северной Европы в знак протеста против нежелания Турции одобрять вступление Швеции в НАТО.

Темы: ДанияИракрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Дания
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: