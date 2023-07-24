Растоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака

В столице Дании, Копенгагене, два представителя группы "Данские патриоты" в качестве протеста подожгли перед посольством Ирака копию Корана, священной книги ислама.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters"

Детали: Двое протестующих принадлежат к группе, которая называет себя "Данские патриоты", которая провела аналогичную демонстрацию на прошлой неделе и вела прямую трансляцию событий в Facebook. Правительство Дании тогда осудило поджог.

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В понедельник 24 июля организатор демонстрации в Копенгагене растоптал копию Корана и поджег книгу на подставке из фольги рядом с лежавшим на земле иракским флагом.

Тот, кто топтал флаг и жег Коран, сказал, что такие акции будут продолжаться и дальше.

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В Иране и Ираке бушевали протесты после того, как Дания и Швеция разрешили сжечь Коран в соответствии с правилами защиты свободы слова.

В четверг 20 июля в центре Багдада (столица Ирака) сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана. После этого персонал посольства Швеции в Ираке временно эвакуирован в Стокгольм.

В субботу в Багдаде несколько тысяч иракцев вышли на демонстрацию из-за поджогов Корана в Швеции и Дании. Акцию организовали руководящие иракские партии и вооруженные группировки, многие из которых близки к Ирану.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в субботу, что люди, оскверняющие Коран, должны понести "строжайшее наказание".

В МИД Ирана после пятничной акции с сожжением Корана вызвали посла Дании.

Этому предшествовало: 28 июня шведская полиция дала разрешение 37-летнему мужчине сжечь копию Корана у мечети в Стокгольме в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам. В акции должны были принять участие два человека. Заявитель настаивал, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО и не должно рассматриваться как акт ненависти против мусульман, а целью является критика Корана и законов шариата.

Ранее заявки организатора на сожжение Корана отклонялись, но шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана.

После того, как мусульманскую священную книгу сожгли у посольства Турции в январе, мусульманское сообщество протестовало и призывало к бойкоту шведских товаров.

В мае в Швеции заочно арестовали крайнего правого активиста Расмуса Палудана, который стал известен из-за акций сожжения Корана в странах Северной Европы в знак протеста против нежелания Турции одобрять вступление Швеции в НАТО.