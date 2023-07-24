Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Растоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака

"Европейская правда", Елена РощинаПонедельник, 24 июля 2023, 16:15
Растоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака
В Копенгагене жгли Коран, скриншот

В столице Дании, Копенгагене, два представителя группы "Данские патриоты" в качестве протеста подожгли перед посольством Ирака копию Корана, священной книги ислама.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters"

Детали: Двое протестующих принадлежат к группе, которая называет себя "Данские патриоты", которая провела аналогичную демонстрацию на прошлой неделе и вела прямую трансляцию событий в Facebook. Правительство Дании тогда осудило поджог.

В понедельник 24 июля организатор демонстрации в Копенгагене растоптал копию Корана и поджег книгу на подставке из фольги рядом с лежавшим на земле иракским флагом.

Реклама:

Тот, кто топтал флаг и жег Коран, сказал, что такие акции будут продолжаться и дальше.

 

В Иране и Ираке бушевали протесты после того, как Дания и Швеция разрешили сжечь Коран в соответствии с правилами защиты свободы слова.

ВИДЕО ДНЯ

В четверг 20 июля в центре Багдада (столица Ирака) сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана. После этого персонал посольства Швеции в Ираке временно эвакуирован в Стокгольм.

В субботу в Багдаде несколько тысяч иракцев вышли на демонстрацию из-за поджогов Корана в Швеции и Дании. Акцию организовали руководящие иракские партии и вооруженные группировки, многие из которых близки к Ирану.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в субботу, что люди, оскверняющие Коран, должны понести "строжайшее наказание".

В МИД Ирана после пятничной акции с сожжением Корана вызвали посла Дании.

Этому предшествовало: 28 июня шведская полиция дала разрешение 37-летнему мужчине сжечь копию Корана у мечети в Стокгольме в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам. В акции должны были принять участие два человека. Заявитель настаивал, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО и не должно рассматриваться как акт ненависти против мусульман, а целью является критика Корана и законов шариата.

Ранее заявки организатора на сожжение Корана отклонялись, но шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана.

После того, как мусульманскую священную книгу сожгли у посольства Турции в январе, мусульманское сообщество протестовало и призывало к бойкоту шведских товаров.

В мае в Швеции заочно арестовали крайнего правого активиста Расмуса Палудана, который стал известен из-за акций сожжения Корана в странах Северной Европы в знак протеста против нежелания Турции одобрять вступление Швеции в НАТО.

Темы: ДанияИракрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW объяснил, как удары по военно-морским целям РФ способствуют украинскому контрнаступлению

Сын нардепа от "Слуги народа" выехал из Украины и не вернулся – СМИ

фотоРоссияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

фото, видеоЗвездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины

фото, дополненоНа "Родину-мать" начали устанавливать трезубец

Харлан об угрозах россиян после скандала - присылали фото убитых бойцов и звонили

Все новости...
Дания
Дания передала Украине дроны для обнаружения мин
ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Последние новости
06:31
Воздушные силы с начала войны уничтожили более 3,5 тысячи воздушных целей врага – Олещук
05:40
ISW объяснил, как удары по военно-морским целям РФ способствуют украинскому контрнаступлению
05:30
обновлено от 01:10По Украине распространялась воздушная тревога из-за ракет
04:19
В Хмельницкой области второй раз за ночь – взрывы: работают силы ПВО
03:48
Российские ракеты влетели в воздушное пространство Киевской области
03:11
Награбленное зерно оккупанты вывозят через Крым и Мариуполь – ЦНС
02:35
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
01:37
На Хмельнитчине прогремели взрывы: работает ПВО
00:58
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область: погиб мужчина
00:24
Последствия удара врага по Хмельницкой области: повреждены жилые дома и автовокзал
Все новости...
Реклама: