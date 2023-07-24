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Китай таємно продає Росії дрони, тепловізори, складові для бронежилетів – ЗМІ

"Європейська правда", Олена РощінаПонеділок, 24 липня 2023, 17:11

Попри власні заклики до миру Китай в останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, зокрема допомагав Москві отримувати західні технології, недоступні для РФ через санкції.

Джерело: "Politico" на основі аналізу митних даних, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як свідчать дані російської, китайської та української митниць, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, що в 30 разів більше, ніж ввезла Україна.

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А китайський експорт до РФ кераміки – компонента, що використовують в бронежилетах – збільшився на 69% до понад 225 мільйонів доларів, тоді як в Україну – впав на 61%, до всього лише 5-ти мільйонів.

Імпорт китайських товарів подвійного призначення до Росії часто здійснюється через компанії-одноденки, створені для приховування торговельної діяльності. 

Приміром, одна з них – "Сильва" зі штаб-квартирою в Бурятії, створена у вересні 2022 року – замовила в шанхайської компанії Shanghai H Win по 100 тисяч бронежилетів і касок.

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У випадку безпілотників китайський виробник – компанія DJI – стверджує, що розірвала зв’язки з Росією та "активно перешкоджає використанню своїх товарів у бойових діях".

Менше з тим, "Politico" вдалось знайти контракт китайської компанії Iflight за жовтень 2022 року на постачання дронів DJI через іншу компанію в Гонконгу до Росії.

Як зазначає видання, торгівля бронежилетами, дронами й тепловізорами між Китаєм і Росією підкреслює вразливість санкцій Заходу, оскільки це обладнання входить до розмитої категорії товарів подвійного призначення.

Цьому передувало: Минулого тижня радник президента Франції Емманюель Бонн заявив, що Парижу відомі факти, які можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України

Теми: КитайРосіязброявійна
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