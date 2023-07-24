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Китай тайно продает России дроны, тепловизоры, составляющие для бронежилетов – СМИ

"Европейская правда", Елена РощинаПонедельник, 24 июля 2023, 17:11

Несмотря на собственные призывы к миру, Китай в последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, в частности помогал Москве получать западные технологии, недоступные для РФ из-за санкций.

Источник: "Politico" на основе анализа таможенных данных, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как свидетельствуют данные российской, китайской и украинской таможен, в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что в 30 раз больше, чем ввезла Украина.

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А китайский экспорт в РФ керамики – компонента, используемого в бронежилетах – увеличился на 69% до более 225 миллионов долларов, тогда как в Украину – упал на 61%, до всего лишь 5-ти миллионов.

Импорт китайских товаров двойного назначения в Россию часто осуществляется через компании-однодневки, созданные для сокрытия торговой деятельности. К примеру, одна из них – "Сильва" со штаб-квартирой в Бурятии, созданная в сентябре 2022 года – заказала у шанхайской компании Shanghai H Win по 100 тысяч бронежилетов и касок.

В случае беспилотников китайский производитель – компания DJI – утверждает, что разорвала связи с Россией и "активно препятствует использованию своих товаров в боевых действиях".

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Тем не менее, Politico удалось найти контракт китайской компании Iflight за октябрь 2022 года на поставку дронов DJI через другую компанию в Гонконге в Россию.

Как отмечает издание, торговля бронежилетами, дронами и тепловизорами между Китаем и Россией подчеркивает уязвимость санкций Запада, поскольку это оборудование входит в размытую категорию товаров двойного назначения.

Этому предшествовало: На прошлой неделе советник президента Франции Эмманюэль Бонн заявил, что Парижу известны факты, которые могут указывать на определенную помощь Китая России в ее войне против Украины.

Темы: КитайРосcияоружиевойна
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