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У Польщі ремонтуватимуть Leopard 2 для України

"Європейська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 17:26
У Польщі ремонтуватимуть Leopard 2 для України
танк Leopard 2, фото Getty Images

Міноборони Німеччини підтвердило, що в Польщі створять сервісний центр для ремонту танків Leopard 2, які були пошкоджені на війні в Україні.

Джерело: речник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер, якого цитує "Укрінформ" і "Європейська правда"

Деталі: Представник німецького Міноборони назвав німецько-польські зусилля з організації ремонтного центру успішними.

Пряма мова: "Ми вітаємо той факт, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі".

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Більше деталей: Мюллер також не виключив, що в подальшому за межами Німеччини можуть ремонтувати й танки Leopard більш сучасних модифікацій – 2A5 та 2A6.

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Теми: ПольщатанкиУкраїнаНімеччина
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