У Польщі ремонтуватимуть Leopard 2 для України
Понеділок, 24 липня 2023, 17:26
Міноборони Німеччини підтвердило, що в Польщі створять сервісний центр для ремонту танків Leopard 2, які були пошкоджені на війні в Україні.
Джерело: речник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер, якого цитує "Укрінформ" і "Європейська правда"
Деталі: Представник німецького Міноборони назвав німецько-польські зусилля з організації ремонтного центру успішними.
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Пряма мова: "Ми вітаємо той факт, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі".
Нагадаємо:
- Кілька днів тому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди розпочав роботу центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна.
- Перед цим німецькі ЗМІ повідомляли, що ФРН має намір розірвати переговори про створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard.
- Центр мав відкритися наприкінці травня. Після переговорів у квітні з міністром оборони Маріушем Блащаком його німецький колега Борис Пісторіус заявив, що обидві сторони вийшли на завершальну стадію імплементації.
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