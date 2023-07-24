Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі ремонтуватимуть Leopard 2 для України

"Європейська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 17:26
У Польщі ремонтуватимуть Leopard 2 для України
танк Leopard 2, фото Getty Images

Міноборони Німеччини підтвердило, що в Польщі створять сервісний центр для ремонту танків Leopard 2, які були пошкоджені на війні в Україні.

Джерело: речник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер, якого цитує "Укрінформ" і "Європейська правда"

Деталі: Представник німецького Міноборони назвав німецько-польські зусилля з організації ремонтного центру успішними.

Реклама:

Пряма мова: "Ми вітаємо той факт, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі".

Більше деталей: Мюллер також не виключив, що в подальшому за межами Німеччини можуть ремонтувати й танки Leopard більш сучасних модифікацій – 2A5 та 2A6.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщатанкиУкраїнаНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: