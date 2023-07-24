У Польщі ремонтуватимуть Leopard 2 для України

Міноборони Німеччини підтвердило, що в Польщі створять сервісний центр для ремонту танків Leopard 2, які були пошкоджені на війні в Україні.

Джерело: речник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер, якого цитує "Укрінформ" і "Європейська правда"

Деталі: Представник німецького Міноборони назвав німецько-польські зусилля з організації ремонтного центру успішними.

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Пряма мова: "Ми вітаємо той факт, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі".

Більше деталей: Мюллер також не виключив, що в подальшому за межами Німеччини можуть ремонтувати й танки Leopard більш сучасних модифікацій – 2A5 та 2A6.

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