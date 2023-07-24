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В Польше будут ремонтировать Leopard 2 для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 17:26
В Польше будут ремонтировать Leopard 2 для Украины
танк Leopard 2, фото Getty Images

Минобороны Германии подтвердило, что в Польше создадут сервисный центр для ремонта танков Leopard 2, которые были повреждены на войне в Украине.

Источник: представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер, которого цитирует "Укринформ" и "Европейская правда"

Детали: Представитель немецкого Минобороны назвал немецко-польские усилия по организации ремонтного центра успешными.

Прямая речь: "Мы приветствуем тот факт, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше".

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Больше деталей: Мюллер также не исключил, что в дальнейшем за пределами Германии могут ремонтировать и танки Leopard более современных модификаций – 2A5 и 2A6.

Напомним:

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Темы: ПольшатанкиУкраинаГермания
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