В Польше будут ремонтировать Leopard 2 для Украины
Понедельник, 24 июля 2023, 17:26
Минобороны Германии подтвердило, что в Польше создадут сервисный центр для ремонта танков Leopard 2, которые были повреждены на войне в Украине.
Источник: представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер, которого цитирует "Укринформ" и "Европейская правда"
Детали: Представитель немецкого Минобороны назвал немецко-польские усилия по организации ремонтного центра успешными.
Прямая речь: "Мы приветствуем тот факт, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше".
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Больше деталей: Мюллер также не исключил, что в дальнейшем за пределами Германии могут ремонтировать и танки Leopard более современных модификаций – 2A5 и 2A6.
Напомним:
- Несколько дней назад министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды начал работу центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.
- Перед этим немецкие СМИ сообщали, что ФРГ намерена разорвать переговоры о создании в Польше сервисного центра для танков Leopard.
- Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.
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