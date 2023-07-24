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Партія Сунака може піти на вибори навесні, щоб уникнути поразки – ЗМІ

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 18:19
Партія Сунака може піти на вибори навесні, щоб уникнути поразки – ЗМІ
РІШІ СУНАК. ФОТО З TWITTER

Провідні члени керівної Консервативної партії закликають прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака провести вибори навесні 2024 року, аби уникнути катастрофічних втрат мандатів.

Джерело: повідомляє Європейська правда із посиланям на The Guardian

Пряма мова: "Є вагомі причини, чому у нас буде більше шансів, якщо ми підемо на вибори раніше, ніж у листопаді (2024 року. – Ред.). Але якщо нас все одно очікує опозиція, це допоможе нам уникнути знищення".

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Деталі: За даними джерел, план піти на вибори навесні наступного року "набирає обертів" серед стратегів кампанії консерваторів, які вважають, що це може бути їхнім найкращим шансом мінімізувати поразку.

Після невдалих для Торі довиборів у четвер деякі партійні інсайдери припустили, що травень 2024 року може стати "золотою серединою" – найкращим вікном для "обмеження втрат".

Серед консерваторів різняться думки щодо того, коли найімовірніше пройдуть вибори, які мають відбутися до січня 2025 року. Ті, хто підтримує пізніші вибори, вказують на ризик недостатнього відновлення економіки до травня наступного року.

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Теми: СунакВелика Британіявибори
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