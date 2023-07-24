Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партія Сунака може піти на вибори навесні, щоб уникнути поразки – ЗМІ

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 18:19
Партія Сунака може піти на вибори навесні, щоб уникнути поразки – ЗМІ
РІШІ СУНАК. ФОТО З TWITTER

Провідні члени керівної Консервативної партії закликають прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака провести вибори навесні 2024 року, аби уникнути катастрофічних втрат мандатів.

Джерело: повідомляє Європейська правда із посиланям на The Guardian

Пряма мова: "Є вагомі причини, чому у нас буде більше шансів, якщо ми підемо на вибори раніше, ніж у листопаді (2024 року. – Ред.). Але якщо нас все одно очікує опозиція, це допоможе нам уникнути знищення".

Деталі: За даними джерел, план піти на вибори навесні наступного року "набирає обертів" серед стратегів кампанії консерваторів, які вважають, що це може бути їхнім найкращим шансом мінімізувати поразку.

Реклама:

Після невдалих для Торі довиборів у четвер деякі партійні інсайдери припустили, що травень 2024 року може стати "золотою серединою" – найкращим вікном для "обмеження втрат".

Серед консерваторів різняться думки щодо того, коли найімовірніше пройдуть вибори, які мають відбутися до січня 2025 року. Ті, хто підтримує пізніші вибори, вказують на ризик недостатнього відновлення економіки до травня наступного року.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СунакВелика Британіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили ППО знищили ввечері і вночі 30 крилатих ракет і 27 "Шахедів"

фотоНа "Батьківщину-мати" встановили тризуб

Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ

фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський

фото, відеоЗіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України

фото, доповненоНа "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

Усі новини...
Сунак
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС
Зеленський поговорив із прем'єром Британії про гарантії безпеки для України і посилення санкцій проти РФ
Останні новини
09:44
Блінкен обговорив з турецьким колегою "зернову угоду"
09:34
ЗМІ: На саміті у Саудівській Аравії домовилися про основу мирної угоди
09:26
Екзопланета розміром з Юпітер утворилася навколо крихітної зірки – астрономи не знають як
09:06
оновленоХарків під обстрілом окупантів
08:39
Нова ракетна атака Росії: Кулеба закликає озброїти українців літаками F-16
08:24
Ще майже 600 росіян "денацифіковані" на війні
07:53
Сили ППО знищили ввечері і вночі 30 крилатих ракет і 27 "Шахедів"
07:30
фотоНа "Батьківщину-мати" встановили тризуб
06:48
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з окупантами – Генштаб
06:31
Повітряні сили з початку війни знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – Олещук
Усі новини...
Реклама: