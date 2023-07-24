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Партия Сунака может пойти на выборы весной, чтобы избежать поражения – СМИ

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 18:19
Партия Сунака может пойти на выборы весной, чтобы избежать поражения – СМИ
РИШИ СУНАК. ФОТО С TWITTER

Ведущие члены правящей Консервативной партии призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака провести выборы весной 2024 года, чтобы избежать катастрофических потерь мандатов.

Источник: сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian

Прямая речь: "Есть веские причины, почему у нас будет больше шансов, если мы пойдем на выборы раньше, чем в ноябре (2024 года. - Ред.). Но если нас все равно ожидает оппозиция, это поможет нам избежать уничтожения".

Детали: По данным источников, план пойти на выборы весной следующего года "набирает обороты" среди стратегов кампании консерваторов, которые считают, что это может быть их лучшим шансом минимизировать поражение.

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После неудачных для Тори довыборов в четверг некоторые партийные инсайдеры предположили, что май 2024 года может стать "золотой серединой" - лучшим окном для "ограничения потерь".

Среди консерваторов разнятся мнения относительно того, когда вероятнее всего пройдут выборы, которые должны состояться до января 2025 года. Те, кто поддерживает более поздние выборы, указывают на риск недостаточного восстановления экономики до мая следующего года.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что дополнительные выборы на заполнение нескольких мандатов в парламенте Британии оказались провальными для Консервативной партии.
  • Рейтинг поддержки действующего премьера Риши Сунака упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.

Темы: СунакВеликобританиявиборы
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