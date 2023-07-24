Литва закликала ЄС збільшити експорт українського зерна через країни Балтії
Литва закликала Єврокомісію зміцнити маршрут експорту зерна з України через країни Балтії.
Джерело: спільний лист, опублікувало МЗС Литви, що написали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас, повідомляє Європейська правда
Деталі: Литовські міністри заявили, що маршрут між Україною та країнами Балтії може стати "життєздатною і довгостроковою альтернативою" для експорту зерна з України.
На їхню думку, поліпшення інфраструктури коридору і спрощення перевалки вантажів між різними залізничними шляхами допоможе збільшити пропускну здатність.
Крім того, зазначають вони, спрощення адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження "зелених ліній" і перенесення митного оформлення до портів країн Балтії дали б змогу в кілька разів збільшити обсяги перевезень сільськогосподарської продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.
Дослівно: "Морські порти країн Балтії володіють великими можливостями з перевалки сільськогосподарської продукції – 25 млн тонн на рік тільки зерна"..
Більше деталей: Міністри запропонували ЄК активно співпрацювати з усіма державами-членами ЄС для забезпечення транзиту української продукції та оцінити запропоновані Литвою конкретні заходи щодо зміцнення альтернативного балтійського маршруту.
Що цьому передувало:
- Раніше повідомлялося, що головний порт Литви міг би відвантажувати 10 мільйонів тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу на узбережжя Балтійського моря залишається складною.
- Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".
- Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.