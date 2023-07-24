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Литва закликала ЄС збільшити експорт українського зерна через країни Балтії

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 18:42

Литва закликала Єврокомісію зміцнити маршрут експорту зерна з України через країни Балтії.

Джерело: спільний лист, опублікувало МЗС Литви, що написали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас, повідомляє Європейська правда

Деталі: Литовські міністри заявили, що маршрут між Україною та країнами Балтії може стати "життєздатною і довгостроковою альтернативою" для експорту зерна з України.

На їхню думку, поліпшення інфраструктури коридору і спрощення перевалки вантажів між різними залізничними шляхами допоможе збільшити пропускну здатність.

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Крім того, зазначають вони, спрощення адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження "зелених ліній" і перенесення митного оформлення до портів країн Балтії дали б змогу в кілька разів збільшити обсяги перевезень сільськогосподарської продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

Дослівно: "Морські порти країн Балтії володіють великими можливостями з перевалки сільськогосподарської продукції – 25 млн тонн на рік тільки зерна"..

Більше деталей: Міністри запропонували ЄК активно співпрацювати з усіма державами-членами ЄС для забезпечення транзиту української продукції та оцінити запропоновані Литвою конкретні заходи щодо зміцнення альтернативного балтійського маршруту.

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Теми: ЛитваЄСзерноекспорт
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