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Литва призвала ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 18:42

Литва призвала Еврокомиссию укрепить маршрут экспорта зерна из Украины через страны Балтии.

Источник: совместное письмо, опубликовало МИД Литвы, которое написали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, сообщает Европейская правда

Детали: Литовские министры заявили, что маршрут между Украиной и странами Балтии может стать "жизнеспособной и долгосрочной альтернативой" для экспорта зерна из Украины.

По их мнению, улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

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Кроме того, отмечают они, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Дословно: "Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна"...

Больше деталей: Министры предложили ЕК активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС для обеспечения транзита украинской продукции и оценить предложенные Литвой конкретные меры по укреплению альтернативного балтийского маршрута.

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Темы: ЛитваЕСзерноэкспорт
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