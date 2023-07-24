Литва призвала ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии
Литва призвала Еврокомиссию укрепить маршрут экспорта зерна из Украины через страны Балтии.
Источник: совместное письмо, опубликовало МИД Литвы, которое написали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, сообщает Европейская правда
Детали: Литовские министры заявили, что маршрут между Украиной и странами Балтии может стать "жизнеспособной и долгосрочной альтернативой" для экспорта зерна из Украины.
По их мнению, улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.
Кроме того, отмечают они, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.
Дословно: "Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна"...
Больше деталей: Министры предложили ЕК активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС для обеспечения транзита украинской продукции и оценить предложенные Литвой конкретные меры по укреплению альтернативного балтийского маршрута.
Что этому предшествовало:
- Ранее сообщалось, что главный порт Литвы мог бы отгружать 10 миллионов тонн украинского зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается сложной.
- Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки".
- Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.