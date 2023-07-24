Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва призвала ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 18:42

Литва призвала Еврокомиссию укрепить маршрут экспорта зерна из Украины через страны Балтии.

Источник: совместное письмо, опубликовало МИД Литвы, которое написали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, сообщает Европейская правда

Детали: Литовские министры заявили, что маршрут между Украиной и странами Балтии может стать "жизнеспособной и долгосрочной альтернативой" для экспорта зерна из Украины.

Реклама:

По их мнению, улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

Кроме того, отмечают они, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Дословно: "Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна"...

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Министры предложили ЕК активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС для обеспечения транзита украинской продукции и оценить предложенные Литвой конкретные меры по укреплению альтернативного балтийского маршрута.

Что этому предшествовало:

Темы: ЛитваЕСзерноэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: