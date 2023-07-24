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Влада Київщини хоче змінити герб і прапор області

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 18:45
Влада Київщини хоче змінити герб і прапор області
фото з сайту КОВА

Офіційну символіку Київської області – герб та прапор – планують змінити, що вони не нагадували подібну – російської столиці та Московської області.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова: "Офіційна символіка Київщини має бути змінена!

Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі – буде широке обговорення в громадах".

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Деталі: Зазначається, що з 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви.

 
Герб Київщини (зліва) та герб Московської області

За словами Кравченка, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати українській історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону.

За ініціативою Київської ОВА було проведено геральдичну експертизу офіційної символіки області.

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Було сформовано робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів. Роботу групи координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко.

Наголошується, що всі напрацювання нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ. Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року, зазначив Кравченко.

 

Герб із ангелом зображали і на великих державних печатках Великого князівства Литовського.

Варіантів прапора чотири – герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.

Очільник ОВА запевняє, що на реалізацію проєкту не було витрачено жодної копійки з обласного бюджету.

 

Пряма мова: "Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустимо широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини. Упевнений, що вже незабаром Київщина матиме свою, ні на кого не подібну символіку – новий герб та прапор, із якими святкуватимемо перемогу!".

Теми: Київська область
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