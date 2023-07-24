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Власти Киевщины хотят изменить герб и флаг области

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июля 2023, 18:45
Власти Киевщины хотят изменить герб и флаг области

Официальную символику Киевской области – герб и флаг – планируют изменить, чтобы они не напоминали подобную – российской столицы и Московской области.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь: Официальная символика Киевщины должна быть изменена!

Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Дальше – будет широкое обсуждение в общинах.

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Детали: Отмечается, что с 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы.

 
Герб Киевской области (слева) и герб Московской области

По словам Кравченко, с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать украинской истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона.

По инициативе Киевской ОВА была проведена геральдическая экспертиза официальной символики области.

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Была сформирована рабочая группа из представителей обладминистрации, облсовета, ученых, историков, геральдистов. Работу группы координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко.

Все наработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАНУ. Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел. Ведь именно ангел, молящийся за Киевщину, ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли, по меньшей мере, с 1416 года, отметил Кравченко.

 

Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского.

Вариантов флага четыре – герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых синий, белый и пурпурный.

Глава ОВА уверяет, что на реализацию проекта не было потрачено ни копейки из областного бюджета.

 

Прямая речь: "Новая символика будет подробно обсуждаться в общинах, запустим широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета.

Убежден, что это должно быть взвешенное компромиссное решение, которое воспримут прежде всего жители Киевщины. Уверен, что уже скоро Киевщина будет иметь свою, ни на кого не подобную символику – новый герб и флаг, с которыми будем праздновать победу!"

Темы: Киевская область
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