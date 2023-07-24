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Рада оборони Литви схвалила план трирічної підтримки України на 200 млн євро

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 19:08

Рада національної оборони Литви обговорила й схвалила трирічний план військової допомоги Україні.

Джерело: литовське Міністерство оборони, пише "Європейська правда"

Деталі: План підтримки Збройних сил України на період 2024-2026 років, який був затверджений Радою нацбезпеки Литви, складе близько 200 мільйонів євро.

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Основними напрямками підтримки будуть закупівля летального та нелетального обладнання, військова освіта та підготовка, фінансові внески до фондів допомоги, ремонт військової техніки в Литві та підготовка особового складу.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, очікується, що фінансування плану забезпечать кошти Європейського фонду миру.

Пряма мова: "(Це. – Ред.) дозволить не гальмувати розвиток національних спроможностей і спрямувати ці кошти на подальшу підтримку Збройних сил України".

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Деталі: Загальний обсяг підтримки, яку Міністерство оборони Литви надає українським Збройним силам, незабаром сягне пів мільярда євро. Вона охоплює озброєння та обладнання, а також навчання, лікування та реабілітацію українських військовослужбовців.

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Теми: Литвадопомога Українігроші
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