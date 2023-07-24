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Совет обороны Литвы одобрил план трехлетней поддержки Украины на 200 млн евро

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 19:08

Совет национальной обороны Литвы обсудил и одобрил трехлетний план военной помощи Украине.

Источник: литовское Министерство обороны, пишет "Европейская правда"

Детали: План поддержки Вооруженных сил Украины на период 2024-2026 годов, который был утвержден Советом нацбезопасности Литвы, составит около 200 миллионов евро.

Основными направлениями поддержки будут закупка летального и нелетального оборудования, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и подготовка личного состава.

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По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что финансирование плана обеспечат средства Европейского фонда мира.

Прямая речь: "(Это. - Ред.) позволит не тормозить развитие национальных возможностей и направить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины".

Детали: Общий объем поддержки, которую Министерство обороны Литвы предоставляет украинским Вооруженным силам, вскоре достигнет полмиллиарда евро. Она охватывает вооружение и оборудование, а также обучение, лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

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Напомним:

  • На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе министр обороны Литвы объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

Темы: Литвапомощь Украинеденьги
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