Україна шукає компроміс щодо експорту зерна, блокада в ЄС неприпустима – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про нараду щодо експорту української агропродукції на тлі намірів Польщі закрити кордон для зерна з України після 15 вересня, коли спливають встановлені Єврокомісією обмеження.

Джерело: Зеленський у Telegram-каналі, пише Європейська правда

Деталі: Глава держави зауважив, що Україна "вірить у домовленості з Європейською комісією", але готується до будь-якого розвитку подій стосовно експорту українського збіжжя.

Пряма мова: "Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме".

Передісторія: