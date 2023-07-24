Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о совещании по экспорту украинской агропродукции на фоне намерений Польши закрыть границу для зерна из Украины после 15 сентября, когда истекают установленные Еврокомиссией ограничения.

Источник: Зеленский в Telegram-канале, пишет Европейская правда

Детали: Глава государства отметил, что Украина "верит в договоренности с Европейской комиссией", но готовится к любому развитию событий относительно экспорта украинского зерна.

Прямая речь: "Наша позиция понятна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех будет устраивать".

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