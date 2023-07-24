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Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 19:18
Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский сообщил о совещании по экспорту украинской агропродукции на фоне намерений Польши закрыть границу для зерна из Украины после 15 сентября, когда истекают установленные Еврокомиссией ограничения.

Источник: Зеленский в Telegram-канале, пишет Европейская правда

Детали: Глава государства отметил, что Украина "верит в договоренности с Европейской комиссией", но готовится к любому развитию событий относительно экспорта украинского зерна.

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Прямая речь: "Наша позиция понятна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех будет устраивать".

Предыстория:

  • На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.
  • В ответ украинский премьер Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.
  • Ранее Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
  • Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению "узких мест" в этих пяти странах.

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Темы: ЗеленскийзерноэкспортЕС
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