Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 19:18
Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский сообщил о совещании по экспорту украинской агропродукции на фоне намерений Польши закрыть границу для зерна из Украины после 15 сентября, когда истекают установленные Еврокомиссией ограничения.

Источник: Зеленский в Telegram-канале, пишет Европейская правда

Детали: Глава государства отметил, что Украина "верит в договоренности с Европейской комиссией", но готовится к любому развитию событий относительно экспорта украинского зерна.

Прямая речь: "Наша позиция понятна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех будет устраивать".

Реклама:

Предыстория:

  • На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.
  • В ответ украинский премьер Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.
  • Ранее Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
  • Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению "узких мест" в этих пяти странах.

Темы: ЗеленскийзерноэкспортЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 "Шахедов"

фотоНа "Родину-мать" установили трезубец

Сын нардепа от "Слуги народа" выехал из Украины и не вернулся – СМИ

фотоРоссияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

фото, видеоЗвездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины

фото, дополненоНа "Родину-мать" начали устанавливать трезубец

Все новости...
Зеленский
На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно
Зеленский анонсирует новую помощь от партнеров: Больше ПВО и дальнобойного оружия
От удара по Одессе пострадало здание консульства Греции и до 50 домов – Зеленский
Последние новости
09:34
СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения
09:26
Экзопланета размером с Юпитер образовалась вокруг крохотной звезды – астрономы не знают как
09:06
Харьков под обстрелом оккупантов
08:39
Новая ракетная атака России: Кулеба призвает вооружить украинцев самолетами F-16
08:24
Еще почти 600 россиян "денацифицированы" на войне
07:53
Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 "Шахедов"
07:30
фотоНа "Родину-мать" установили трезубец
06:48
За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с оккупантами – Генштаб
06:31
Воздушные силы с начала войны уничтожили более 3,5 тысячи воздушных целей врага – Олещук
05:40
ISW объяснил, как удары по военно-морским целям РФ способствуют украинскому контрнаступлению
Все новости...
Реклама: