Під Бахмутом дістав поранення журналіст AFP

35-річний американський відеожурналіст агенції AFP Ділан Коллінз у понеділок був поранений у результаті атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмута.

Джерело: Agence France Presse, пише Європейська правда

Деталі: У результаті атаки в лісосмузі поблизу Бахмута Коллінз зазнав численних осколкових поранень. Чоловіка евакуювали в найближчу лікарню, де йому надали першу допомогу. Лікарі кажуть, що здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує: він перебуває при тямі й підтримує зв’язок із колегами.

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Директорка AFP в Європі Крістін Буаг’яр повідомило, що агентство розслідує обставини інциденту.

Ділан Коллінз працює в AFP із 2018 року на посаді відеокоординатором в Лівані та Сирії, але з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року регулярно виконував завдання в Україні.

Журналіст має значний досвід роботи в зонах конфліктів на Близькому Сході: у 2020 році він висвітлював війну в Нагірному Карабаху.

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