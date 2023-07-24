Под Бахмутом получил ранения журналист AFP
35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в понедельник был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута.
Источник: Agence France Presse, пишет Европейская правда
Детали: В результате атаки в лесополосе вблизи Бахмута Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь. Врачи говорят, что здоровью журналиста AFP ничего не угрожает: он находится в сознании и поддерживает связь с коллегами.
Директор AFP в Европе Кристин Буагьяр сообщила, что агентство расследует обстоятельства инцидента.
Дилан Коллинз работает в AFP с 2018 года на должности видеокоординатора в Ливане и Сирии, но с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года регулярно выполнял задания в Украине.
Журналист имеет значительный опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке: в 2020 году он освещал войну в Нагорном Карабахе.
Напомним:
- 9 мая во время российского обстрела под Бахмутом погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Сольдин. Ему посмертно вручили высшую гражданскую награду Франции – орден Почетного легиона.