Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Бахмутом получил ранения журналист AFP

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 19:45
Под Бахмутом получил ранения журналист AFP
Журналист агентства AFP Дилан Коллинз, Фото Стефани Юссеф

35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в понедельник был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута.

Источник: Agence France Presse, пишет Европейская правда

Детали: В результате атаки в лесополосе вблизи Бахмута Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь. Врачи говорят, что здоровью журналиста AFP ничего не угрожает: он находится в сознании и поддерживает связь с коллегами.

Реклама:

Директор AFP в Европе Кристин Буагьяр сообщила, что агентство расследует обстоятельства инцидента.

Дилан Коллинз работает в AFP с 2018 года на должности видеокоординатора в Ливане и Сирии, но с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года регулярно выполнял задания в Украине.

Журналист имеет значительный опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке: в 2020 году он освещал войну в Нагорном Карабахе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: БахмутСМИвоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: