Студенти російського коледжу збирають іранські "Шахеди" – розслідування

Кілька сотень студентів коледжу "Алабуга Політех" (Татарстан) залучили до складання іранських дронів Shahed.

Джерело: результати розслідування журналістів видання "Протокол" і ютуб-каналу "РЗВРТ", пише "Новая газета"

Деталі: Спочатку, за словами джерела журналістів, до роботи залучали переважно підлітків 15-17 років. Зараз же складанням дронів займаються студенти всіх курсів. Тим, кого залучають до складання безпілотників, заборонено говорити про те, чим вони займаються, під загрозою відрахування.

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Крім того, до виробництва дронів залучають неповнолітніх студенток із країн Африки, яких у штатному розкладі навчального закладу називають "мулатками". До коледжу їх залучили за допомогою додатків для знайомств Tinder і Badoo. Дівчат залучають до роботи, де потрібна найнижча кваліфікація - миття підлоги і прибирання сміття в цехах, стверджують розслідувачі.

Студентки з Африки Фото: youtube-канал "Разворот"

Повідомляють, що глава Татарстану Рустам Мінніханов відкрив коледж "Алабуга Політех" 5 квітня 2021 року. Планувалося, що там будуть "вирощувати Ілонів Масків". Підліткам, які вступали до коледжу, обіцяли навчання, поєднане з оплачуваною роботою.

Від студентів журналісти дізналися про важкі умови життя в коледжі. Однією з обов'язкових умов навчання є гра в пейнтбол. За відмову може загрожувати догана або відрахування. У 2022 році ігри проходили кожні вихідні з вересня по жовтень. Студенти прокидалися о 5 ранку і реконструювали битви "Великої Вітчизняної". "Цікава деталь - прапор фашистів схожий на прапор нацистської Німеччини, але замість свастики в білому колі - символіка блоку НАТО", - зазначають журналісти.

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Символ НАТО замість свастики Фото: youtube-канал "Разворот"

Команди, які програли, карають "розстрілами" – в них стріляють пейнтбольними кульками. Крім того, тих, хто програв, змушують бігати і рити окопи під дощем, без зброї "штурмувати" висоти, звідки по них стріляють співробітники.

Одне з джерел журналістів розповідало, що чуло від заступника генерального директора ОЕЗ Сергія Алексєєва, що "мета пейнтболу - відсіяти слабаків і шмаркачів на початковому етапі".