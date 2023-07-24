Студенты российского колледжа собирают иранские "Шахеды" – расследование

Несколько сотен студентов колледжа "Алабуга Политех" (Татарстан) привлекли к сборке иранских дронов Shahed.

Источник: результаты расследования журналистов издания "Протокол" и ютуб-канала "РЗВРТ", пишет "Новая газета"

Детали: Изначально, по словам источника журналистов, к работе привлекали в основном подростков 15-17 лет. Сейчас же сборкой дронов занимаются студенты всех курсов. Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления.

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Кроме того, к производству дронов привлекают несовершеннолетних студенток из стран Африки, которых в штатном расписании учебного заведения называют "мулатками". В колледж их привлекли при помощи приложений для знакомств Tinder и Badoo. Девочек привлекают к самой низкоквалифицированной работе — мытью полов и уборке мусора в цехах, утверждают расследователи.

Студентки из Африки Фото: youtube-канал "Разворот"

Сообщается, что глава Татарстана Рустам Минниханов открыл колледж "Алабуга Политех" 5 апреля 2021 года. Планировалось, что там будут "выращивать Илонов Масков". Подросткам, поступавшим в колледж, обещали учебу, совмещенную с оплачиваемой работой.

От студентов журналисты узнали про тяжелые условия жизни в колледже. Одним из обязательных условий обучения является игра в пейнтбол. За отказ может грозить выговор или отчисление. В 2022 году игры проходили каждые выходные с сентября по октябрь. Студенты просыпались в 5 утра и реконструировали битвы "Великой Отечественной". "Любопытная деталь — флаг фашистов выглядит как флаг нацистской Германии, но вместо свастики в белом круге — символика блока НАТО", — отмечают журналисты.

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Символ НАТО вместо свастики Фото: youtube-канал "Разворот"

Проигравшие команды наказывают "расстрелами" — в них стреляют пейнтбольными шариками. Кроме того, проигравших заставляют бегать и рыть окопы под дождем, без оружия "штурмовать" высоты, откуда по ним стреляют сотрудники.

Один из источников журналистов рассказывал, что слышал от заместителя генерального директора ОЭЗ Сергея Алексеева, что "цель пейнтбола — отсеять слабаков и сопляков на первоначальном этапе".