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В Україні ліквідували російського полковника, який командував "Ленінградським полком"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 20:35
В Україні ліквідували російського полковника, який командував Ленінградським полком
Євгеній Вашунін. Фото: ПРЕССЛУЖБА ЗАКОНОДАВЧИХ ЗБОРІВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Українські військові ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який командував "Ленінградським полком". 

Джерело: Фонтанка із посиланням на голову Законодавчих зборів Петербурга Олександра Бєльського

Деталі: За його словами, Вашунін був смертельно поранений 14 липня, коли разом із загоном спробував допомогти окупантам "Шторму", які опинилися в оточенні.

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Він стверджує, що полковник із групою підтримки висунулися назустріч загону. Їхній рух був помічений українськими військовими і почався бій. Під час зіткнення полковника Вашуніна було "відсічено" від однополчан та серйозно поранено. Він помер.

"Фонтанка" повідомляє, що "Ленінградський полк" сформований переважно з петербурзьких мобілізованих.

Теми: війнаРосія
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