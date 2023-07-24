В Україні ліквідували російського полковника, який командував "Ленінградським полком"

Українські військові ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який командував "Ленінградським полком".

Джерело: Фонтанка із посиланням на голову Законодавчих зборів Петербурга Олександра Бєльського

Деталі: За його словами, Вашунін був смертельно поранений 14 липня, коли разом із загоном спробував допомогти окупантам "Шторму", які опинилися в оточенні.

Він стверджує, що полковник із групою підтримки висунулися назустріч загону. Їхній рух був помічений українськими військовими і почався бій. Під час зіткнення полковника Вашуніна було "відсічено" від однополчан та серйозно поранено. Він помер.

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"Фонтанка" повідомляє, що "Ленінградський полк" сформований переважно з петербурзьких мобілізованих.