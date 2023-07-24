Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні ліквідували російського полковника, який командував "Ленінградським полком"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 20:35
В Україні ліквідували російського полковника, який командував Ленінградським полком
Євгеній Вашунін. Фото: ПРЕССЛУЖБА ЗАКОНОДАВЧИХ ЗБОРІВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Українські військові ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який командував "Ленінградським полком". 

Джерело: Фонтанка із посиланням на голову Законодавчих зборів Петербурга Олександра Бєльського

Деталі: За його словами, Вашунін був смертельно поранений 14 липня, коли разом із загоном спробував допомогти окупантам "Шторму", які опинилися в оточенні.

Він стверджує, що полковник із групою підтримки висунулися назустріч загону. Їхній рух був помічений українськими військовими і почався бій. Під час зіткнення полковника Вашуніна було "відсічено" від однополчан та серйозно поранено. Він помер.

Реклама:

"Фонтанка" повідомляє, що "Ленінградський полк" сформований переважно з петербурзьких мобілізованих.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту

У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

відеоЖурналісти CNN побували на секретній базі, де випробовують українські морські дрони

"Друга фаза": Єрмак анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії

Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України

відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська

Усі новини...
війна
ЗСУ уразили три ворожі ППО та чотири пункти управління – Генштаб
На Ставці у Зеленського вирішували, як відповісти Росії за Одесу та зерно
У Маріуполі окупанти замінували всі мости: готуються до битви – мерія
Останні новини
08:38
Польський міністр: Білорусь допомагає мігрантам долати огорожі на кордоні
08:28
Росіяни гатили по Донеччині: 1 загиблий і 7 поранених за добу
08:15
У Грузії арештували двох протестувальників проти круїзного лайнера із РФ − ЗМІ
08:10
фото, доповнено від 04:44Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий
08:00
Оборонці знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога
07:48
Ворог випустив по Херсонщині 358 снарядів, поранено 5 людей
07:22
Окупанти підключають Мілове на Луганщині до російського зв’язку – штаб
06:46
Захисники завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу ворога – зведення
05:40
фотоЧерез зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС
03:48
ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту
Усі новини...
Реклама: