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В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал "Ленинградским полком"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 20:35
В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал Ленинградским полком
Евгений Вашунин. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Украинские военные ликвидировали российского полковника Евгения Вашунина, который командовал "Ленинградским полком".

Источник: Фонтанка со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского

Детали: По его словам, Вашунин был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оккупантам "Шторма", которые оказались в окружении.

Он утверждает, что полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено украинскими военными и начался бой. В ходе столкновения полковник Вашунин был "отсечен" от однополчан и серьезно ранен. Он скончался.

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"Фонтанка" сообщает, что "Ленинградский полк" сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных.

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Темы: войнаРосcия
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