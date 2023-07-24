Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал "Ленинградским полком"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 20:35
В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал Ленинградским полком
Евгений Вашунин. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Украинские военные ликвидировали российского полковника Евгения Вашунина, который командовал "Ленинградским полком".

Источник: Фонтанка со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского

Детали: По его словам, Вашунин был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оккупантам "Шторма", которые оказались в окружении.

Реклама:

Он утверждает, что полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено украинскими военными и начался бой. В ходе столкновения полковник Вашунин был "отсечен" от однополчан и серьезно ранен. Он скончался.

"Фонтанка" сообщает, что "Ленинградский полк" сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: