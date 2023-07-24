В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал "Ленинградским полком"
Понедельник, 24 июля 2023, 20:35
Украинские военные ликвидировали российского полковника Евгения Вашунина, который командовал "Ленинградским полком".
Источник: Фонтанка со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского
Детали: По его словам, Вашунин был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оккупантам "Шторма", которые оказались в окружении.
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Он утверждает, что полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено украинскими военными и начался бой. В ходе столкновения полковник Вашунин был "отсечен" от однополчан и серьезно ранен. Он скончался.
"Фонтанка" сообщает, что "Ленинградский полк" сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных.