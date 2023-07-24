РФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені

Російські військові ввечері обстріляли касетними боєприпасами Констянтинівку Донецької області – загинула дитина, ще щонайменше 7 цивільних поранені, серед них четверо дітей.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, Донецька обласна прокуратура у Facebook

Деталі: Близько 19:00 росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Обстріл вівся касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч".

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Пряма мова: "Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані".

Більше деталей: Пізніше Кириленко повідомив, що важко поранену дитину врятувати не вдалося.

Доповнено: Донецька обласна прокуратура повідомила, що загинув 10-річний хлопчик та дістали поранення 7 людей. Зокрема, внаслідок атаки поранені четверо малолітніх віком від 5 до 12 років: троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

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Крім того, отримали тілесні ушкодження ще троє осіб: дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.