Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 21:10
РФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые
Фото из Telegram Кириленко

Российские военные вечером обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области - погиб ребенок, еще по меньшей мере 7 гражданских ранены, среди них четверо детей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Детали: Около 19:00 россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

Прямая речь: "По меньшей мере семь гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки. Среди раненых - четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии".

Реклама:

Больше деталей: Позже Кириленко сообщил, что тяжело раненого ребенка спасти не удалось.

Дополнено: Донецкая областная прокуратура сообщила, что погиб 10-летний мальчик и получили ранения 7 человек. В частности, в результате атаки ранены четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет: трое девочек и мальчик. Среди пострадавших детей - две сестрички, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, получили телесные повреждения еще три человека: две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: Росcиявоенные преступлениядетиобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 "Шахедов"

фотоНа "Родину-мать" установили трезубец

Сын нардепа от "Слуги народа" выехал из Украины и не вернулся – СМИ

фотоРоссияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

фото, видеоЗвездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины

фото, дополненоНа "Родину-мать" начали устанавливать трезубец

Все новости...
ВСУ поразили три вражеских ПВО и четыре пункта управления – Генштаб
Студенты российского колледжа собирают иранские "Шахеды" – расследование
В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал "Ленинградским полком"
Наступление отстает от графика, но идет по плану – Резников
Последние новости
11:43
Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии
11:28
В Канаде двое мужчин обнаружили, что их поменяли при рождении. Один имеет украинские корни
11:20
Ракеты, которые летели со стороны Беларуси, могли быть запущены из Тамбова - Игнат
11:00
В Канаде обнаружили самый древний вид медуз – его возраст более 500 млн лет
10:56
В Хмельницкой ОГА рассказали о последствиях трех ракетных обстрелов за сутки
10:39
Буданов рассказал о сотрудничестве с Болгарией в сфере вооружений
10:25
Имущество на одесском курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд вернули государству
10:02
Двенадцать областей за сутки атакованы российскими ракетами, БПЛА и артиллерией
09:44
Блинкен обсудил с турецким коллегой "зерновую сделку"
09:34
СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения
Все новости...
Реклама: