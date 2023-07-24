Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 21:10
РФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые
Фото из Telegram Кириленко

Российские военные вечером обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области - погиб ребенок, еще по меньшей мере 7 гражданских ранены, среди них четверо детей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Детали: Около 19:00 россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

Реклама:

Прямая речь: "По меньшей мере семь гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки. Среди раненых - четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии".

Больше деталей: Позже Кириленко сообщил, что тяжело раненого ребенка спасти не удалось.

Дополнено: Донецкая областная прокуратура сообщила, что погиб 10-летний мальчик и получили ранения 7 человек. В частности, в результате атаки ранены четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет: трое девочек и мальчик. Среди пострадавших детей - две сестрички, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, получили телесные повреждения еще три человека: две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

 

Темы: Росcиявоенные преступлениядетиобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ВСУ поразили три вражеских ПВО и четыре пункта управления – Генштаб
Студенты российского колледжа собирают иранские "Шахеды" – расследование
В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал "Ленинградским полком"
Наступление отстает от графика, но идет по плану – Резников
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: