РФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые

Российские военные вечером обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области - погиб ребенок, еще по меньшей мере 7 гражданских ранены, среди них четверо детей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Детали: Около 19:00 россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

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Прямая речь: "По меньшей мере семь гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки. Среди раненых - четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии".

Больше деталей: Позже Кириленко сообщил, что тяжело раненого ребенка спасти не удалось.

Дополнено: Донецкая областная прокуратура сообщила, что погиб 10-летний мальчик и получили ранения 7 человек. В частности, в результате атаки ранены четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет: трое девочек и мальчик. Среди пострадавших детей - две сестрички, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

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Кроме того, получили телесные повреждения еще три человека: две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается.