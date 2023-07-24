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Наступ відстає від графіка, але йде за планом – Резніков

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 21:35
Наступ відстає від графіка, але йде за планом – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, РБК-УКРАЇНА

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український наступ відстає від графіка, але йде за планом.

Джерело: Резніков в інтерв’ю СNN

Деталі: Як повідомляє CNN, Резніков визнав, що наступ відстає від графіка, однак запевнив, що "не хвилюється", оскільки він іде за планом. Міністр вважає помилковою думку, що "кожен контрнаступ повинен бути швидким".

Він перерахував кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося: боєприпаси, артилерійські снаряди і артилерійські системи.

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Пряма мова: "Це питання протиповітряної оборони. Це питання того, що у нас дуже довга лінія фронту. І ми маємо проти себе велику кількість ворогів. Так що це війна, а не комп'ютерна гра".

Більше деталей: Українські генерали та командири бачать реальну ситуацію на полі бою. Він підкреслив, що "головною цінністю для України є життя солдатів". 

Як розповів Резніков, ситуація на південному фронті в Україні була сповільнена значною мірою через мінні поля, облаштовані російськими військами. Українські війська були змушені вручну розчищати шляхи через поля.

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Пряма мова: "Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів, і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху".

Ще більше деталей: Резніков додав, що така активність в різних локаціях заплутає росіян щодо основного напрямку, яким піде Україна.

Теми: РезніковконтрнаступвійнаМіноборони
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