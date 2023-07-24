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Наступление отстает от графика, но идет по плану – Резников

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 21:35
Наступление отстает от графика, но идет по плану – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, РБК-УКРАИНА

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

Источник: Резников в интервью СNN

Детали: Как сообщает CNN, Резников признал, что наступление отстает от графика, однако заверил, что "не волнуется", поскольку оно идет по плану. Министр считает ошибочным мнение, что "каждое контрнаступление должно быть быстрым".

Он перечислил несколько причин, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось: боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

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Прямая речь: "Это вопрос противовоздушной обороны. Это вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И мы имеем против себя большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра".

Больше деталей: Украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что "главной ценностью для Украины является жизнь солдат". 

Как рассказал Резников, ситуация на южном фронте в Украине была замедлена в значительной степени из-за минных полей, обустроенных российскими войсками. Украинские войска были вынуждены вручную расчищать пути через поля.

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Прямая речь: "Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов, и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения".

Еще больше деталей: Резников добавил, что такая активность в разных локациях запутает россиян относительно основного направления, по которому пойдет Украина.

Темы: РезниковконтрнаступлениевойнаМинобороны
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