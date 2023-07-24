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Наступление отстает от графика, но идет по плану – Резников

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 21:35
Наступление отстает от графика, но идет по плану – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, РБК-УКРАИНА

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

Источник: Резников в интервью СNN

Детали: Как сообщает CNN, Резников признал, что наступление отстает от графика, однако заверил, что "не волнуется", поскольку оно идет по плану. Министр считает ошибочным мнение, что "каждое контрнаступление должно быть быстрым".

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Он перечислил несколько причин, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось: боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

Прямая речь: "Это вопрос противовоздушной обороны. Это вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И мы имеем против себя большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра".

Больше деталей: Украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что "главной ценностью для Украины является жизнь солдат". 

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Как рассказал Резников, ситуация на южном фронте в Украине была замедлена в значительной степени из-за минных полей, обустроенных российскими войсками. Украинские войска были вынуждены вручную расчищать пути через поля.

Прямая речь: "Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов, и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения".

Еще больше деталей: Резников добавил, что такая активность в разных локациях запутает россиян относительно основного направления, по которому пойдет Украина.

Темы: РезниковконтрнаступлениевойнаМинобороны
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