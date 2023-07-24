На Закарпатті обвалився міст через річку: авто впали у воду, є поранені

На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва, внаслідок чого у воду впали дві автівки — дістали поранення 5 людей, зокрема двоє дітей.

Джерело: ДСНС

Деталі: О 19:00 до ДСНС надійшла інформація про руйнування автомобільного моста протяжністю близько 30 метрів між смт Тересва та селом Бедевля Тячівського району.

В річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

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За попередньою інформацією, 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

У ДСНС повідомляють, що сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.