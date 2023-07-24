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На Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 22:10
На Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые
гсчс

На Закарпатье обвалился мост через реку Тересва, в результате чего в воду упали две машины - получили ранения 5 человек, в том числе двое детей.

Источник: ГСЧС

Деталі: В 19:00 в ГСЧС поступила информация о разрушении автомобильного моста протяженностью около 30 метров между пгт Тересва и селом Бедевля Тячевского района. 

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В реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили.

По предварительной информации 5 человек травмированы, среди них 2 детей. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

В ГСЧС сообщают, что сообщение по автомобильной дороге национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" прекращено. На месте работают спасатели, полиция и другие экстренные службы.

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Темы: ЗакарпатьедорогидетиДТП
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