У Литві назвали безглуздими слова Путіна про спільну з українцями бригаду

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав частиною інформаційної війни заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що литовсько-польсько-українська бригада, створена військовими трьох держав, нібито готується до окупації Західної України.

Джерело: заява Анушаускаса журналістам, повідомляє Delfi, передає Європейська правда

Деталі: За словами міністра оборони Литви, "така оцінка, що п'ятеро людей окупують якісь території, виглядає безглуздо".

Пряма мова: "Це повідомлення для внутрішньої аудиторії. Ми знаємо, що в командуванні бригади служать п'ять наших литовських офіцерів, тому що це всього лише штаб".

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Більше деталей: Міністр також закликав до розуміння того, що "дезінформація є частиною інформаційної війни".

Що передувало:

Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада, утворена військовими трьох держав, нібито готується до окупації Західної України.

Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна", і що Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Коментуючи заяви глави Кремля про нібито плани Варшави окупувати Західну Україну, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Владіміра Путіна посварити Україну з Польщею.