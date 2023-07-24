У Литві назвали безглуздими слова Путіна про спільну з українцями бригаду
Понеділок, 24 липня 2023, 22:27
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав частиною інформаційної війни заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що литовсько-польсько-українська бригада, створена військовими трьох держав, нібито готується до окупації Західної України.
Джерело: заява Анушаускаса журналістам, повідомляє Delfi, передає Європейська правда
Деталі: За словами міністра оборони Литви, "така оцінка, що п'ятеро людей окупують якісь території, виглядає безглуздо".
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Пряма мова: "Це повідомлення для внутрішньої аудиторії. Ми знаємо, що в командуванні бригади служать п'ять наших литовських офіцерів, тому що це всього лише штаб".
Більше деталей: Міністр також закликав до розуміння того, що "дезінформація є частиною інформаційної війни".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада, утворена військовими трьох держав, нібито готується до окупації Західної України.
- Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна", і що Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
- Коментуючи заяви глави Кремля про нібито плани Варшави окупувати Західну Україну, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Владіміра Путіна посварити Україну з Польщею.