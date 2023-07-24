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В Литве назвали бессмысленными слова Путина о совместной с украинцами бригаде

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 22:27

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал частью информационной войны заявления президента РФ Владимира Путина о том, что литовско-польско-украинская бригада, созданная военными трех государств, якобы готовится к оккупации Западной Украины.

Источник: заявление Анушаускаса журналистам, сообщает Delfi, передает Европейская правда

Детали: По словам министра обороны Литвы, "такая оценка, что пять человек оккупируют какие-то территории, выглядит бессмысленно".

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Прямая речь: "Это сообщение для внутренней аудитории. Мы знаем, что в командовании бригады служат пять наших литовских офицеров, потому что это всего лишь штаб".

Больше деталей: Министр также призвал к пониманию того, что "дезинформация является частью информационной войны".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Путин в пятницу заявил, что литовско-польско-украинская бригада, образованная военными трех государств, якобы готовится к оккупации Западной Украины.
  • Также российский президент утверждал, что западные земли Польши являются "подарком Сталина", и что Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".
  • Комментируя заявления главы Кремля о якобы планах Варшавы оккупировать Западную Украину, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки президента РФ Владимира Путина поссорить Украину с Польшей.

Темы: ЛитваПутинпропагандаМинобороны
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