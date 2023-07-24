У Сенаті США закликали зберегти допомогу Україні й підлаштовувати її до ситуації на фронті

Американські сенатори Марк Келлі й Теммі Дакворд, які раніше брали участь у бойових діях, закликали продовжувати критично важливу військову підтримку України у її повномасштабній війні проти Росії.

Джерело: відповідну колонку сенатори опублікували в The New York Times, повідомляє Європейська правда

Деталі: Як зауважили американські політики, від самого початку стало зрозуміло, що військова допомога з боку Сполучених Штатів буде критично важливою для перемоги України у війні проти Росії.

Пряма мова: "Протягом останніх 17 місяців ми консультували адміністрацію Байдена, закликаючи її постійно оцінювати і переоцінювати мінливі реалії на лінії фронту, щоб зрозуміти, що потрібно Україні, а потім швидко це надати".

... Ми повинні залишатися відданими справі забезпечення України ракетами, артилерійськими снарядами та іншими боєприпасами, які на цьому етапі конфлікту можуть стати вирішальним фактором в ухваленні командиром рішення про атаку. І ми повинні робити це, аналізуючи, де нові можливості, як-то сучасні винищувачі, можуть дати Україні перевагу".

Більше деталей: Сенатори коротко згадали, як змінювались пріоритети США у військовій допомозі Україні – від ракетних комплексів Javelin і Stinger до далекобійної артилерії, систем ППО і, зрештою, бойових танків, початку підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 та надання касетних боєприпасів.

Пряма мова: "Дехто критикуватиме наші рішення як надто повільні; інші скажуть, що вони заходять надто далеко. Важливо те, що Сполучені Штати продовжують лідирувати в підтримці Києва – адже навіть коли війна триває вже другий рік, ставки не знизилися ні на дюйм".

Більше деталей: Підсумовуючи, вони підкреслюють важливість поразки Путіна у війні, адже "світ, у якому переможе Україна, є безпечнішим. Це світ, в якому ми зможемо ще більше зміцнити альянс НАТО і створити оплот проти таких тиранів, як Путін".

Нагадаємо: