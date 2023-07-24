Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сенате США призвали сохранить помощь Украине и подстраивать ее к ситуации на фронте

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 22:44

Американские сенаторы Марк Келли и Тэмми Дакворд, которые ранее участвовали в боевых действиях, призвали продолжать критически важную военную поддержку Украины в ее полномасштабной войне против России.

Источник: соответствующую колонку сенаторы опубликовали в The New York Times, сообщает Европейская правда

Детали: Как отметили американские политики, с самого начала стало понятно, что военная помощь со стороны Соединенных Штатов будет критически важной для победы Украины в войне против России.

Прямая речь: "В течение последних 17 месяцев мы консультировали администрацию Байдена, призывая ее постоянно оценивать и переоценивать меняющиеся реалии на линии фронта, чтобы понять, что нужно Украине, а затем быстро это предоставить".

Реклама:

... Мы должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе конфликта могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке. И мы должны делать это, анализируя, где новые возможности, такие как современные истребители, могут дать Украине преимущество".

Больше деталей: Сенаторы кратко вспомнили, как менялись приоритеты США в военной помощи Украине - от ракетных комплексов Javelin и Stinger до дальнобойной артиллерии, систем ПВО и, наконец, боевых танков, начала подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 и предоставления кассетных боеприпасов.

Прямая речь: "Некоторые будут критиковать наши решения как слишком медленные; другие скажут, что они заходят слишком далеко. Важно то, что Соединенные Штаты продолжают лидировать в поддержке Киева - ведь даже когда война продолжается уже второй год, ставки не снизились ни на дюйм".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Подытоживая, они подчеркивают важность поражения Путина в войне, ведь "мир, в котором победит Украина, является более безопасным. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить альянс НАТО и создать оплот против таких тиранов, как Путин".

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена все еще отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS несмотря на просьбы со стороны Киева и давление американских законодателей.

Темы: СШАпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны

Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии

Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 "Шахедов"

фотоНа "Родину-мать" установили трезубец

Сын нардепа от "Слуги народа" выехал из Украины и не вернулся – СМИ

фотоРоссияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

Все новости...
США
Посол США об атаках на порты: Россия обострила войну против украинцев
Игнат говорит, что с ATACMS Украина могла бы достать корабли и "Бастионы" в Крыму
Блинкен о F-16: Понадобятся месяцы, прежде чем украинцы начнут их реально применять
Последние новости
13:15
Мировые запасы воды истощаются, несмотря на увеличение емкости хранилищ – исследование
12:44
Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны
12:35
В Британии 57 пловцов заболели диареей после чемпионата по триатлону
12:24
В Молдове 6 вагонов с зерном, которые направлялись в украинский порт, сошли с рельсов
11:57
Московский "Внуково" закрыли – в Москве заявляют о БПЛА
11:51
Предприниматели-ВПЛ и пострадавший от войны микробизнес могут получить помощь
11:43
Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии
11:28
В Канаде двое мужчин обнаружили, что их поменяли при рождении. Один имеет украинские корни
11:20
Ракеты, которые летели со стороны Беларуси, могли быть запущены из Тамбова - Игнат
11:00
В Канаде обнаружили самый древний вид медуз – его возраст более 500 млн лет
Все новости...
Реклама: