В Сенате США призвали сохранить помощь Украине и подстраивать ее к ситуации на фронте

Американские сенаторы Марк Келли и Тэмми Дакворд, которые ранее участвовали в боевых действиях, призвали продолжать критически важную военную поддержку Украины в ее полномасштабной войне против России.

Источник: соответствующую колонку сенаторы опубликовали в The New York Times, сообщает Европейская правда

Детали: Как отметили американские политики, с самого начала стало понятно, что военная помощь со стороны Соединенных Штатов будет критически важной для победы Украины в войне против России.

Реклама:

Прямая речь: "В течение последних 17 месяцев мы консультировали администрацию Байдена, призывая ее постоянно оценивать и переоценивать меняющиеся реалии на линии фронта, чтобы понять, что нужно Украине, а затем быстро это предоставить".

... Мы должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе конфликта могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке. И мы должны делать это, анализируя, где новые возможности, такие как современные истребители, могут дать Украине преимущество".

Больше деталей: Сенаторы кратко вспомнили, как менялись приоритеты США в военной помощи Украине - от ракетных комплексов Javelin и Stinger до дальнобойной артиллерии, систем ПВО и, наконец, боевых танков, начала подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 и предоставления кассетных боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Некоторые будут критиковать наши решения как слишком медленные; другие скажут, что они заходят слишком далеко. Важно то, что Соединенные Штаты продолжают лидировать в поддержке Киева - ведь даже когда война продолжается уже второй год, ставки не снизились ни на дюйм".

Больше деталей: Подытоживая, они подчеркивают важность поражения Путина в войне, ведь "мир, в котором победит Украина, является более безопасным. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить альянс НАТО и создать оплот против таких тиранов, как Путин".

Напомним: