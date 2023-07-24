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В Сенате США призвали сохранить помощь Украине и подстраивать ее к ситуации на фронте

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 22:44

Американские сенаторы Марк Келли и Тэмми Дакворд, которые ранее участвовали в боевых действиях, призвали продолжать критически важную военную поддержку Украины в ее полномасштабной войне против России.

Источник: соответствующую колонку сенаторы опубликовали в The New York Times, сообщает Европейская правда

Детали: Как отметили американские политики, с самого начала стало понятно, что военная помощь со стороны Соединенных Штатов будет критически важной для победы Украины в войне против России.

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Прямая речь: "В течение последних 17 месяцев мы консультировали администрацию Байдена, призывая ее постоянно оценивать и переоценивать меняющиеся реалии на линии фронта, чтобы понять, что нужно Украине, а затем быстро это предоставить".

... Мы должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе конфликта могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке. И мы должны делать это, анализируя, где новые возможности, такие как современные истребители, могут дать Украине преимущество".

Больше деталей: Сенаторы кратко вспомнили, как менялись приоритеты США в военной помощи Украине - от ракетных комплексов Javelin и Stinger до дальнобойной артиллерии, систем ПВО и, наконец, боевых танков, начала подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 и предоставления кассетных боеприпасов.

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Прямая речь: "Некоторые будут критиковать наши решения как слишком медленные; другие скажут, что они заходят слишком далеко. Важно то, что Соединенные Штаты продолжают лидировать в поддержке Киева - ведь даже когда война продолжается уже второй год, ставки не снизились ни на дюйм".

Больше деталей: Подытоживая, они подчеркивают важность поражения Путина в войне, ведь "мир, в котором победит Украина, является более безопасным. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить альянс НАТО и создать оплот против таких тиранов, как Путин".

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена все еще отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS несмотря на просьбы со стороны Киева и давление американских законодателей.

Темы: СШАпомощь Украиневойна
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