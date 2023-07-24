Блінкен і голова МЗС Румунії обговорили експорт зерна з України

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску в понеділок у телефонній розмові обговорили питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів.

Джерело: Ентоні Блінкен та Лумініца Одобеску в Twitter, пише Європейська правда

Деталі: Голова румунського МЗС зазначила, що розмова з американським колегою стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України: "Домовились підтримувати тісну координацію та підтримку для України та Молдови".

Блінкен своєю чергою зазначив, що з румунською колегою обговорив спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки, а також двосторонні відносини й питання безпеки в Чорному морі.

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