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Блінкен і голова МЗС Румунії обговорили експорт зерна з України

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 23:29

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску в понеділок у телефонній розмові обговорили питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів.

Джерело: Ентоні Блінкен та Лумініца Одобеску в Twitter, пише Європейська правда

Деталі: Голова румунського МЗС зазначила, що розмова з американським колегою стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України: "Домовились підтримувати тісну координацію та підтримку для України та Молдови".

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Блінкен своєю чергою зазначив, що з румунською колегою обговорив спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки, а також двосторонні відносини й питання безпеки в Чорному морі.

Що передувало:

  • Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.
  • Зокрема вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю. Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів.
  • На цьому тлі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав активніше допомагати Україні.

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Теми: СШАРумуніяекспортзерно
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