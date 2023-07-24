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Блинкен и глава МИД Румынии обсудили экспорт зерна из Украины

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 23:29

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в понедельник в телефонном разговоре обсудили вопросы продовольственной безопасности из-за обстрелов Россией украинских портов.

Источник: Энтони Блинкен и Луминица Одобеску в Twitter, пишет Европейская правда

Детали: Глава румынского МИД отметила, что разговор с американским коллегой касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины: "Договорились поддерживать тесную координацию и поддержку для Украины и Молдовы".

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Блинкен в свою очередь отметил, что с румынской коллегой обсудил совместную поддержку Украины и глобальной продовольственной безопасности, а также двусторонние отношения и вопросы безопасности в Черном море.

Что предшествовало:

  • Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.
  • В частности, ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов.
  • На этом фоне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал активнее помогать Украине.

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Темы: СШАРумынияэкспортзерно
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