Блинкен и глава МИД Румынии обсудили экспорт зерна из Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в понедельник в телефонном разговоре обсудили вопросы продовольственной безопасности из-за обстрелов Россией украинских портов.

Источник: Энтони Блинкен и Луминица Одобеску в Twitter, пишет Европейская правда

Детали: Глава румынского МИД отметила, что разговор с американским коллегой касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины: "Договорились поддерживать тесную координацию и поддержку для Украины и Молдовы".

Блинкен в свою очередь отметил, что с румынской коллегой обсудил совместную поддержку Украины и глобальной продовольственной безопасности, а также двусторонние отношения и вопросы безопасности в Черном море.

Реклама:

Что предшествовало: