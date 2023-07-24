Росіяни перевели енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин" — Енергоатом

Російські окупанти Запорізької АЕС перевели енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.

Джерело: Енергоатом, Держатомрегулювання

Дослівно Енергоатом: "24 липня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан "гарячий зупин".

Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

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Довідково: Раніше Держатомрегулювання пояснювало, що переведення енергоблоку у стан "гарячий зупин" створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки

Зокрема, такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.

Дослівно Держатомрегулювання: "В умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС - Каховського водосховища - внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані "холодний зупин" є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів".

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Більше деталей: Президент Енергоатома Петро Котін наголосив, що, приймаючи рішення щодо переведення реактора у стан "гарячого зупину", росіяни порушують норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

В Енергоатомі закликали МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупантів ЗАЕС для переведення енергоблоків у стан "холодний зупин".