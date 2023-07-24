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Россияне перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" - Энергоатом

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 23:51
Россияне перевели энергоблок ЗАЭС в состояние горячей остановки - Энергоатом
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Российские оккупанты Запорожской АЭС перевели энергоблок станции в режим "горячей остановки", что создает риски в ядерной и радиационной безопасности.

Источник: Энергоатом, Госатомрегулирования

Дословно Энергоатом: "24 июля на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции во исполнение приказа нелегитимного руководства перевели энергоблок №4 в состояние "горячий останов".

Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодный останов".

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Справочно: Ранее Госатомрегулирования объясняло, что перевод энергоблока в состояние "горячий останов" создаст новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности

В частности, такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока №4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС.

Дословно Госатомрегулирования: "В условиях потери надежного источника водоснабжения для Запорожской АЭС - Каховского водохранилища - в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, содержание всех реакторов ЗАЭС в состоянии "холодный останов" является оптимальным режимом для снижения рисков ядерной безопасности, вероятности повреждений оборудования и рационального использования доступных в настоящее время водных ресурсов".

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Больше деталей: Президент Энергоатома Петр Котин отметил, что, принимая решение о переводе реактора в состояние "горячего останова", россияне нарушают нормы ядерной и радиационной безопасности станции.

В Энергоатоме призвали МАГАТЭ принять меры воздействия на оккупантов ЗАЭС для перевода энергоблоков в состояние "холодный останов".

Темы: ЭнергоатомЗАЭСАЭСоккупация
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