У низці областей – загроза ворожих безпілотників
Вівторок, 25 липня 2023, 02:15
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників у низці північних, центральних і південних областей України.
Джерело: ПС ЗСУ у Telegram
Деталі: Близько опівночі повітряники повідомили про загрозу ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.
Пізніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування росіянами ударних дронів у Київській та південних областях.
В областях, де є небезпека застосування ворогом ударних дронів, оголошено повітряну тривогу.