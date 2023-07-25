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У низці областей – загроза ворожих безпілотників

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 02:15
У низці областей – загроза ворожих безпілотників
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників у низці північних, центральних і південних областей України.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Деталі: Близько опівночі повітряники повідомили про загрозу ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

Пізніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування росіянами ударних дронів у Київській та південних областях.

В областях, де є небезпека застосування ворогом ударних дронів, оголошено повітряну тривогу.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиповітряна тривога
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