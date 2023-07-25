В ряде областей – угроза вражеских беспилотников

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами ударных беспилотников в ряде северных, центральных и южных областей Украины.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Детали: Около полуночи воздушники сообщили об угрозе вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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Позже Воздушные силы предупредили об угрозе применения россиянами ударных дронов в Киевской и южных областях.

В областях, где есть опасность применения врагом ударных дронов, объявлена воздушная тревога.