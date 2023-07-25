За минулу добу відбулось понад 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Протягом 24 липня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили території північно-східніше Леонівки Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Білопілля, східніше Угроїдів, південно-східніше Попівки Сумської області та Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Північне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Вопог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Степове, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Бургунка, Львове, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.