За минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 24 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 35 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

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За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. В частности, под огонь попали территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Белополье, восточнее Угроидов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Стрелечья, Огуречное, Бочковое, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спирного и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Клещеевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Северное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиационные удары возле Новокалиново, Авдеевки и Невельского. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Вопог обстрелял более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимильяновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Степное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Бургунка, Львовское, Тягинка, Никольское, Днепровское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками было уничтожено 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.