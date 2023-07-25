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Справа МН17: Подала у відставку суддя з Нідерландів, яка поширювала теорію змови

"Європейська правда", Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 11:20

Суддя з Нідерландів, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі збитого російськими бойовиками на Донбасі рейсу Малазійських авіаліній MH17, поширюючи теорію змови, подала у відставку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Деталі: Жінка працювала у суді в Гаазі. Через догану, оголошену раніше за поширення теорії змови, їй більше не дозволили вести кримінальні справи. Це рідкісний випадок, коли суддя отримує дисциплінарне стягнення.

Брат жінки написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура. Суддя роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17.

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Жінка назвала висновки Ради безпеки Нідерландів і прокуратури "навмисним і прозорим приховуванням", а деякі дані – "маніпуляцією і брехнею".

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету і неупередженості судової влади. Суддя може висловлювати свою думку, написав Верховний суд, але повинна враховувати "вплив цих заяв".

Що передувало: Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

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Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала незаконне збройне формування "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Теми: MH17судНідерланди
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