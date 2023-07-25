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Справа МН17: Подала у відставку суддя з Нідерландів, яка поширювала теорію змови

"Європейська правда", Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 11:20

Суддя з Нідерландів, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі збитого російськими бойовиками на Донбасі рейсу Малазійських авіаліній MH17, поширюючи теорію змови, подала у відставку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Деталі: Жінка працювала у суді в Гаазі. Через догану, оголошену раніше за поширення теорії змови, їй більше не дозволили вести кримінальні справи. Це рідкісний випадок, коли суддя отримує дисциплінарне стягнення.

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Брат жінки написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура. Суддя роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17.

Жінка назвала висновки Ради безпеки Нідерландів і прокуратури "навмисним і прозорим приховуванням", а деякі дані – "маніпуляцією і брехнею".

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету і неупередженості судової влади. Суддя може висловлювати свою думку, написав Верховний суд, але повинна враховувати "вплив цих заяв".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала незаконне збройне формування "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Теми: MH17судНідерланди
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