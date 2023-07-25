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Дело МН17: Подала в отставку судья из Нидерландов, распространявшая теорию заговора

"Европейская правда", Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 11:20

Судья из Нидерландов, пытавшаяся повлиять на судебный процесс по делу сбитого российскими боевиками на Донбассе рейса Малазийских авиалиний MH17, распространяя теорию заговора, подала в отставку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Детали: Женщина работала в суде в Гааге. Из-за выговора, объявленного ранее за распространение теории заговора, ей больше не позволили вести уголовные дела. Это редкий случай, когда судья получает дисциплинарное взыскание.

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Брат женщины написал книгу под псевдонимом, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой в 2014 году, как установил Нидерландский совет по безопасности и прокуратура. Судья раздала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17.

Женщина назвала выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры "преднамеренным и прозрачным сокрытием", а некоторые данные - "манипуляцией и ложью".

Верховный суд постановил, что ее решение подорвало доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти. Судья может высказывать свое мнение, написал Верховный суд, но должен учитывать "влияние этих заявлений".

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Что предшествовало: Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала незаконное вооруженное формирование "ДНР" во время сбития лайнера MH17.

Темы: MH17судНидерланды
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