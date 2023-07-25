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Дело МН17: Подала в отставку судья из Нидерландов, распространявшая теорию заговора

"Европейская правда", Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 11:20

Судья из Нидерландов, пытавшаяся повлиять на судебный процесс по делу сбитого российскими боевиками на Донбассе рейса Малазийских авиалиний MH17, распространяя теорию заговора, подала в отставку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Детали: Женщина работала в суде в Гааге. Из-за выговора, объявленного ранее за распространение теории заговора, ей больше не позволили вести уголовные дела. Это редкий случай, когда судья получает дисциплинарное взыскание.

Брат женщины написал книгу под псевдонимом, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой в 2014 году, как установил Нидерландский совет по безопасности и прокуратура. Судья раздала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17.

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Женщина назвала выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры "преднамеренным и прозрачным сокрытием", а некоторые данные - "манипуляцией и ложью".

Верховный суд постановил, что ее решение подорвало доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти. Судья может высказывать свое мнение, написал Верховный суд, но должен учитывать "влияние этих заявлений".

Что предшествовало: Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

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Гаагский суд также признал, что Россия контролировала незаконное вооруженное формирование "ДНР" во время сбития лайнера MH17.

Темы: MH17судНидерланды
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