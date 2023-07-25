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Шойгу зі свитою зібрався в КНДР "святкувати" 70-річчя "перемоги" Кім Ір Сена

Альона Мазуренко Вівторок, 25 липня 2023, 11:38
Шойгу зі свитою зібрався в КНДР святкувати 70-річчя перемоги Кім Ір Сена

Російська делегація на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу 25-27 липня поїде в КНДР на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости

Деталі: Окупаційне відомство стверджує, що візит сприятиме зміцненню російсько-північнокорейських військових зв'язків і стане важливим етапом розвитку співпраці між Росією та диктатурою КНДР.

26 липня у КНДР розпочнуться пам'ятні заходи, присвячені 70-річчю закінчення Корейської війни.

З Росії в Пхеньян прилетить Шойгу, а з Китаю - заступник голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Лі Хунчжун.

Корейська війна – збройний конфлікт 1950–1953 років між КНДР та Південною Кореєю. Приводом для війни стало бажання Кім Ір Сена захопити всю Корею під свою владу. Перед нападом він заручився підтримкою СРСР та Китаю.

Радянські військові навчали армію КНДР, а перед початком вторгнення Кім Ір Сен питав дозволу у Йосипа Сталіна і лише, заручившись його підтримкую, армія КНДР о 04.00 25 червня 1950 року вторглася в Південну Корею. 

Кім Ір Сен розраховував на підтримку населення Південної Кореї і вірив, що там чекають на його владу, однак блискавичне вторгнення провалилось. 

Південну Корею підтримували США та країни заходу. До 1953 року конфлікт виснажив обидві сторони. На засіданні ООН проголосували за припинення вогню. Лінія фронту відійшла фактично до попереднього розділення по 38-й паралелі. 

Донині мирний договір, який формально завершував би війну, не підписаний. У липні 1953 року мирну угоду підписали США, КНДР та Китай. Південна Корея від підписання угоди відмовилась.

Теми: Південна КореяКНДРРосія
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