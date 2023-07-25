Шойгу со свитой собрался в КНДР "праздновать" 70-летие "победы" Ким Ир Сена

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25-27 июля поедет в КНДР на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Оккупационное ведомство утверждает, что визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между Россией и диктатурой КНДР.

Реклама:

26 июля в КНДР начнутся памятные мероприятия, посвященные 70-летию окончания Корейской войны.

Из России в Пхеньян прилетит Шойгу, а из Китая - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Корейская война - вооруженный конфликт 1950-1953 годов между КНДР и Южной Кореей. Поводом для войны стало желание Ким Ир Сена захватить всю Корею под свою власть. Перед нападением он заручился поддержкой СССР и Китая.

ВИДЕО ДНЯ

Советские военные обучали армию КНДР, а перед началом вторжения Ким Ир Сен спрашивал разрешения у Иосифа Сталина и только, заручившись его поддержкой, армия КНДР в 04.00 25 июня 1950 года вторглась в Южную Корею.

Ким Ир Сен рассчитывал на поддержку населения Южной Кореи и верил, что там ждут его власть, однако молниеносное вторжение провалилось.

Южную Корею поддерживали США и страны Запада. К 1953 году конфликт истощил обе стороны. На заседании ООН проголосовали за прекращение огня. Линия фронта отошла фактически к предыдущему разделению по 38-й параллели.

До сих пор мирный договор, который формально завершал бы войну, не подписан. В июле 1953 года мирное соглашение подписали США, КНДР и Китай. Южная Корея от подписания соглашения отказалась.