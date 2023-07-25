Нардепа "Слуги народу", який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела

Деталі: Журналісти видання зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.

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ЗМІ наводить діалог з ресепшеном готелю

Дослівно:

Ж.: За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?

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WA: На даний момент він не у готелі.

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю?

WA: Так, вони виїхали.

Деталі: За даними сайту резорту, Waldorf Astoria Maldives — 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для "унікального та незабутнього відпочинку".

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України — невідомо.

Після того, як журналістам підтвердили перебування політика у Waldorf Astoria Maldives, вони зателефонували до нього особисто. Але Арістов не підняв слухавку.

Натомість представникам ЗМІ зателефонувала його прессекретарка Оксана Омельченко (так жінка підписана в одному з месенджерів), яка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах — і попросила надіслати журналістський запит.

Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.

Журналісти також зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка — своє".

Зазначається, що 7 липня на своїй сторінці у Facebook Юрій Арістов публікував знімки з Вільнюса (Литва). Туди він, ймовірно, їздив з дипломатичною місією. Про це свідчить підпис під світлинами: "В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії".

Що передувало: Журналісти вже писали про любов нардепа до екзотичних островів. Зокрема, 2022 року під час зимових канікул Верховної Ради Арістов полетів на острів Занзібар у Африці. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень.

У січні 2023-го президент України Володимир Зеленський нагадав про умови виїзду за кордон посадовців чи депутатів. Тоді Зеленський наголосив, що будь-який виїзд нардепів за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО.

Довідково: У 2019 році Юрій Арістов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу". Він є членом однойменної фракції. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували останню декларацію політика за 2020 рік. Дохід сім’ї склав трохи більше 9-ти мільйонів гривень. Крім того, у дружини депутата — Марини Арістової, колишньої ведучої та нинішньої мотиваційної ораторки — був Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам Юрій Юрійович орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.

До обрання у Верховну Раду Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів, зазначає "Слідство.Інфо".