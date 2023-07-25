Нардепа "Слуги народа", отвечающего за нацбезопасность, заметили на Мальдивах

Заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, на Мальдивских островах.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники

Детали: Журналисты издания позвонили по номеру мальдивской гостиницы, указанному на его сайте.

Работники курорта подтвердили, что Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

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СМИ приводит диалог с ресепшеном отеля

Дословно:

Ж.: По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?

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WA: Сейчас он не в отеле.

Ж.: Может быть, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?

WA: Да, они уехали.

Детали: По данным сайта резорта, Waldorf Astoria Maldives - 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на крупнейшем острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл для "уникального и незабываемого отдыха".

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Также в отеле есть позиция более миллиона гривен за одну ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. В какой именно вилле отдыхал народный депутат из Украины, неизвестно.

После того, как журналистам подтвердили пребывание политика в Waldorf Astoria Maldives, они позвонили ему лично. Но Аристов не поднял трубку.

Вместо этого представителям СМИ позвонила по телефону его пресс-секретарь Оксана Омельченко (так женщина подписана в одном из мессенджеров), которая не смогла ответить на вопрос журналистов о том, где же сейчас находится ее руководитель — в Украине или еще на Мальдивах — и попросила отправить журналистский запрос.

Несмотря на обещание ответить на запрос через несколько часов, и помощница, и сам депутат проигнорировали дальнейшие попытки журналистов "Слідства.Інфо" получить ответы на поставленные вопросы. В частности, на каком основании 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

Журналисты также связались с супругой нардепа Мариной Аристовой. Женщина сказала, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа - своя".

Отмечается, что 7 июля на своей странице в Facebook Юрий Аристов публиковал снимки из Вильнюса (Литва). Туда он, возможно, ездил с дипломатической миссией. Об этом свидетельствует подпись под фотографиями: "В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии".

Что предшествовало: Журналисты уже писали о любви нардепа к экзотическим островам. В частности, в 2022 году во время зимних каникул Верховной Рады Аристов улетел на остров Занзибар в Африке. Стоимость тура для всей семьи в четырехзвездочном отеле стартует от 170 тысяч гривен.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский напомнил об условиях выезда за границу чиновников или депутатов. Тогда Зеленский подчеркнул, что любой выезд нардепов за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО.

Справка: В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа". Он является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Журналисты "Следствия.Инфо" проанализировали последнюю декларацию политика за 2020 год. Доход семьи составил чуть больше 9 миллионов гривен. Кроме того, у жены депутата Марины Аристовой, бывшей ведущей был Porsche Macan R4 II в 2019 году, а сам Юрий Юрьевич арендовал Range Rover в 2019 году. Согласно информации главного сервисного центра МВД, сейчас Юрий Аристов является владельцем RANGE ROVER EVOQUE 2013 года, которого в декларации "слуги" нет.

До избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов, отмечает "Слідство.Інфо".