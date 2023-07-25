Зеленський розповів Сунаку, що Україна потребує термінового посилення ППО 

Президент України Володимир Зеленський 25 липня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і розповів про необхідність захистити Одесу.

Джерело: Володимир Зеленський у Twitter, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру.

Ми мусимо захистити Одесу. Україна потребує термінового посилення ППО для захисту історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи".

Реклама:

Деталі: Також під час телефонної розмови Зеленський і Сунак обговорювали оборонну співпрацю і перебіг українських наступальних операцій.

Зеленський передав Сунаку актуальні оборонні потреби України.

Крім того, український президент обговорив із британським прем’єром приєднання низки країни до декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО

ВІДЕО ДНЯ

"А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", – додав Зеленський.

Нагадаємо: Розвідка Великої Британії констатувала, що Росія з 18 липня збільшила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі і портовій інфраструктурі на півдні України, оскільки РФ більше не зв'язана "зерновою угодою" і вважає, що Україна зберігає військові засоби в цих районах.